> Die Ausstellung anlässlich des 100-jährigen Bestehens des musikwissenschaftlichen Instituts kann montags bis freitags, 11-15 Uhr, in der Bibliothek bis Ende November besucht werden. Führungen von Studierenden werden angeboten. Infos und Anmeldung per E-Mail unter musikwissenschaft2021@zegk.uni-heidelberg.de oder Telefon 06221-54-2782.

> Liederabend in Zusammenarbeit mit den Kompositions- und Liedklassen der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim am Freitag, 22. Oktober, 19.30 Uhr. Studierende der Liedklasse Axel Bauni werden am Blüthner-Flügel bekanntes Liedgut und Neukompositionen der Klasse Sidney Corbett in der Bibliothek des Seminars aufführen.

> Uraufführung einer Auftragskomposition anlässlich des 100-jährigen Bestehens am Freitag, 19. November, 19.30 Uhr. Ein mit 5.000 Euro dotierte Kompositionswettbewerb forderte ein Instrumentalwerk mit Bezug zum Heidelberger Seminar. Der Siegerbeitrag wird in der Bibliothek erstmals zu hören sein.