Das Max-Planck-Institut für Kernphysik, eines von 84 Instituten und Forschungseinrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft, feierte mit dem gestrigen Tag der offenen Tür auch seinen 60. Geburtstag. Die Forschungsschwerpunkte des Instituts, das unweit vom Bierhelderhof und vom European Molecular Biology Laboratory (EMBL) liegt, sind die Gebiete der Teilchen- und Astrophysik und Quantendynamik. In beiden wird sowohl experimentelle als auch theoretische Grundlagenforschung betrieben. Es gibt sechs Abteilungen und einige selbstständige Forschergruppen, die überwiegend von jungen Physikern geleitet werden. Am Institut arbeiten etwa 400 Personen, davon 130 Wissenschaftler und 110 Doktoranden. Viele der Arbeiten geschehen in Kooperationen mit nationalen und internationalen Partnern in der ganzen Welt; am Institut arbeiten Wissenschaftler aus über 20 Ländern. Die Max-Planck-Gesellschaft ist primär finanziert durch Bund und Länder. sri