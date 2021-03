Mit Öffnung der Läden in der Altstadt hat sich die Zeichensprache geändert. Foto: Schattauer

Neue Schilder, alte Empfehlung

Es tut sich wieder was in der Mosbacher Altstadt: Seit gestern dürfen die Läden ihre Türen wieder öffnen, seit gestern hat sich aber auch die Beschilderung am Eingang zur Fußgängerzone verändert. Auf der wird zwar weiter auf die aktuelle Corona-Verordnung verwiesen, die Zeichensprache ist aber eine andere als zuvor. Statt einem finden sich dort zwei Symbole, die auch zwei Optionen eröffnen: Entweder Maske tragen oder mindestens 1,50 Meter Abstand halten.

Laut Auskunft der Stadtverwaltung hatte "Mosbach Aktiv" darum gebeten, zur Wiederöffnung der Läden die Beschilderung an den Zugängen zur Fußgängerzone anzupassen und auch auf die Option ohne Maske (aber mit Abstand) hinzuweisen. Das Ordnungsamt habe am Montagmorgen die Schilder ausgetauscht, berichtet Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach, die betont: "Am besten ist, weiterhin die Mund-Nasen-Maske zu tragen und Abstand zu halten". Schaden kann das sicher nicht ...