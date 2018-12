Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics Heidelberg: "Es war unser Gameplan, sehr aggressiv zu spielen. Das hat funktioniert, das macht mich froh. Es war eine reife Leistung der Mannschaft, wir haben zu keinem Zeitpunkt das Spiel der Hamburger gespielt und ihnen keine einfachen Punkte und offene Würfe gegeben. Ein besseres Weihnachtsgeschenk hätte man mir nicht machen können."

Michael Taylor, Trainer der Hamburg Towers: "Das war ein verdienter Sieg der Heidelberger. Sie haben sehr physisch und körperbetont gespielt. Ich bin nicht zufrieden. Wir haben langsam gespielt und hätten gegen diese starke Defensive selbst körperlicher agieren müssen. Heute waren die Academics einfach besser."

Matthias Lautenschläger, Manager der MLP Academics Heidelberg: "Das war wohl unsere beste Saisonleistung. Es sieht so aus, dass wir uns gegen die Topteams etwas leichter tun. Es war sehr wichtig, an diesem Wochenende beide Spiele zu gewinnen, obwohl wir Verletzungssorgen hatten. Toll, welche Intensität wir heute auf dem Feld hatten, das wollen wir jetzt am nächsten Wochenende auf Schalke noch mal bringen." miwi