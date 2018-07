> Das "Metropolink"-Festival ging am Freitag, 13. Juli, an den Start. Bis zum Ende am Samstag, 28. Juli, zieht die Kunst vor die Tore der Stadt - auf den "San Jacinto Drive" im Patrick Henry Village. Am Wochenende ab 13 Uhr und unter der Woche ab 18 Uhr ist dort jeden Tag bis tief in die Nacht einiges geboten: Heute malt der deutsche Künstler "Wayne Horse" im Festivaldorf. Musik kommt von Alexander Maisenhelder und Dogpatrol. Am Sonntag, 22. Juli, ist der französische Künstler "Cssjpg" am Werk, für musikalische Unterhaltung sorgen "Huckleberry Hearts", "Gringo Mayer", "Bischler" und "Apes in Suits". Täglich vor Ort sind auch die IBA, das Büro "Plan:kooperativ", die Breidenbach-Studios, das "Labor RS79", die Sparkasse Heidelberg, die Stadtwerke und der Plattenladen "Musikzimmer". Für die Verpflegung mit Essen und eisgekühlten Getränken sorgen die Kostbar, Martin Stieber sowie Spitz+Wegerich.