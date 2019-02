> Der Masterplan Medizinstudium 2020 soll die Ausbildung von Ärzten in Deutschland neu strukturieren und auf verschiedene Probleme im Gesundheitssystem reagieren. Dabei rückt die Beziehung zwischen Arzt und Patient stärker in den Mittelpunkt. Dazu ist geplant, den Studenten mehr soziale Fähigkeiten zu vermitteln. Außerdem sollen Nachwuchsärzte stärker als bislang für das "lebenslange Lernen" ausgerüstet werden, um im Berufsleben neue wissenschaftliche Erkenntnisse einsetzen zu können. Zudem werden alltägliche Erkrankungen eine größere Rolle im Studium spielen. Auch die umstrittene "Landarztquote" ist Teil des Reformpaketes: Demnach können die Länder bis zu zehn Prozent der Medizinstudienplätze an Bewerber vergeben, die sich verpflichten, nach Abschluss ihrer Ausbildung bis zu zehn Jahre als Hausarzt in unterversorgten Regionen tätig zu sein.