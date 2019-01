Die Eckpunkte des Haushalts

"Das ist, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen", stellte Martin Stricker in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats dar, in welcher der Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 vorgestellt wurde. Was der Leiter des Rechnungsamtes damit meinte, war die nunmehr erfolgte Umstellung vom kameralistischen auf das doppische Haushaltssystem. Auch künftig nicht ändern werde sich hingegen "das Ziel der Gemeinde, nicht auf Pump zu leben".

Für 2019 ist dieser Vorsatz laut Haushaltsentwurf geglückt, auch dank einer von Bürgermeister Maik Brandt als "außerordentlich robust" bezeichneten Konjunktur. Diese habe für Meckesheim den schönen Nebeneffekt, dass die Steuereinnahmen im achten Jahr in Folge sprudeln. "Ohne Steuern könnte man den Gemeindehaushalt gar nicht finanzieren", wusste auch Stricker.

Anschließend fasste der "Herr der Zahlen" die Eckpunkte des Haushaltsentwurfs zusammen. Der Ergebnishaushalt verspreche demzufolge Erträge in Höhe von rund 12,2 Millionen Euro, von denen 61 Prozent vom Land kommen. "Das Land gibt, aber das Land nimmt auch", befand Stricker, denn andererseits sei das Land auch für ein Drittel der Aufwendungen in Höhe von knapp 11,7 Millionen Euro verantwortlich. Dennoch: Das Gesamtergebnis von exakt 521.200 Euro zeige, dass die Gemeinde ihr Ziel, nicht auf Pump leben zu müssen, erreichen kann. Oder anders ausgedrückt: Die Gemeinde Meckesheim erwirtschafte mehr Ressourcen, als sie verbrauche.

Wenig überraschend ist, dass mit rund 6,8 Millionen Euro 89 Prozent der Auszahlungen des Finanzhaushalts in Baumaßnahmen fließen. Schließlich hatte Bürgermeister Brandt in seiner Haushaltsrede zuvor klare Worte gefunden: "Auf die Frage, wann die dringenden Sanierungsarbeiten angegangen werden sollen, gibt es meines Erachtens nur eine Antwort: Wenn nicht jetzt, wann dann?" Finanziert werden sollen diese Investitionen laut Stricker zu 38 Prozent aus eigenen Kassenmitteln, zu 46 Prozent aus den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie zu 16 Prozent aus der Kreditaufnahme von 1,1 Millionen Euro. (lew)