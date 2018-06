Marc Girardelli wurde am 18. Juli 1963 in Lustenau/Vorarlberg geboren. Als Zwolfjähriger wechselte Girardelli auf Initiative seines Vaters Helmut zum luxemburgischen Skiverband. Der frühere Weltklasse-Rennläufer gewann fünf Mal den Gesamt-Weltcup und war vier Mal Weltmeister. Seit seinem Rücktritt 1997 arbeitet er als Unternehmer, Kolumnist, Kommentator, Berater und Buchautor. Girardelli lebt im 700-Seelen-Örtchen Reute in der Schweiz. (jog)