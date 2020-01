Die Mannheimer Partnerstadt Bydgoszcz in Polen

Die Universitätsstadt Bydgoszcz (deutsch: Bromberg) hat rund 370.000 Einwohner. Sie liegt am Fluss Brda im Nordwesten Polens in der Wojewodschaft Kujawien-Pommern. Die wichtigsten Wirtschaftszweige des Industriezentrums sind Chemie, Lebensmittel- und Transportmittelindustrie sowie Elektrotechnologie. Bydgoszcz ist auch als Stadt der Musik bekannt und wird Polens Venedig genannt. Sehenswürdigkeiten sind die römisch-katholische Kathedrale St. Martini und Nikolai in einer malerischen Altstadt mit Fachwerkhäusern. (sapo)