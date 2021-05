> Die "Lumis Südwest GmbH" ist keine Gründung aus dem "Nichts", dahinter steht der Klinikverbund "QUMik" (die Abkürzung steht für die Qualität und Management im Krankenhaus GmbH). Mit den Heilbronner Stadt- und Landkreis-Kliniken gehören ihm 14 Krankenhaus-Verbünde mit insgesamt 34 Kliniken an. Lumis wirbt um Mitarbeiter so: "Medizinische Versorgung steht und fällt mit den Menschen dahinter. Deshalb steht bei unserer Karriere-Plattform der Mensch im Mittelpunkt. Mit Lumis finden Sie garantiert den Job, der zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passt, an der Stelle, wo Sie gebraucht werden." Weiter geht es in der Anwerbung dann so: "Tarife sind gut, wir sind besser! Profitieren Sie von unseren Top-Konditionen, welche jedem marktüblichen Vergleich standhalten, oder teilen Sie uns einfach Ihre Gehaltsvorstellungen mit." Gelockt wird auch mit Prämienmodellen, Zuschlägen und Sonderzahlungen, Top-Unterkunftsregelungen und dem Zugang zu Fort- und Weiterbildungsangeboten. (bfk)