Bekommen die Inhaber der Lingentaler - also der unter der Führung der Familie Hofbauer ausgegebenen Gutscheinmünzen des Landguts - nun doch ihr Geld zurück? Bisher verwiesen die Hofbauers stets darauf, dass die Lingentaler künftig an neuer Wirkungsstätte einzulösen sind. Doch nun hat der Bammentaler Fritz Edler sein Geld zurückbekommen, wie er der RNZ berichtete - es ist allerdings ein Einzelfall mit Besonderheiten.

Edler hatte am 20. Dezember 2015 im Landgut 24 Gutscheinmünzen im Gegenwert von 120 Euro gekauft - jeder Taler entspricht fünf Euro. Diese schenkte er seiner Tochter und seinem Schwiegersohn zu Weihnachten. Doch bis zur Schließung des Landguts im Frühjahr 2016 hatten diese die Taler nicht eingelöst. Das Besondere an dem Fall: Edler hatte die Münzen mit EC-Karte bezahlt und somit einen schriftlichen Nachweis - den es beim Barkauf in der Regel nicht gab.

Damit trat der Bammentaler Anfang vergangenen Jahres per Einschreiben an die Familie Hofbauer heran und bat um Rückerstattung des Kaufpreises. Eine Reaktion sei ausgeblieben. Im Spätjahr setzte Edler dann eine Frist - mit Erfolg. Das Geld ging am letzten Tag der Frist auf seinem Konto ein. Hofbauer-Anwalt Felix Michl teilte per E-Mail mit, dass das Geld "ohne Anerkennung einer Rechtspflicht" überwiesen werde. Zudem bedauere man die Unannehmlichkeiten. Gegenüber der RNZ wollte sich Michl nicht näher zu dem Fall äußern. Grundsätzlich habe sich aber nichts an der Haltung der Familie Hofbauer geändert. (cm)