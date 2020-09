> Die Grundschüler in Baden-Württemberg mussten über drei Monate ohne regulären Unterricht auskommen. Vom 17. März bis einschließlich 26. Juni waren die Bildungseinrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Eine Notbetreuung gab es zwar in dieser Zeit, dennoch mussten für die meisten Schüler Video-Unterricht, Lernpakete und Heimlernen den gewohnten Unterricht in der Schule ersetzen. Vor allem bei leistungsschwächeren Schülern hat diese Phase dem Kultusministerium zufolge zu Lernlücken geführt. Diese sollen nun durch Lernbrücken wettgemacht werden. Die landesweiten Lern- und Förderkurse finden in den letzten beiden Ferienwochen statt. Das Angebot ist sowohl freiwillig als auch kostenlos und richtet sich an Grundschüler und Schüler der Sekundarstufe I. Vor allem Schüler, die während des Lockdowns von den Lehrkräften schwer erreicht werden konnten und einen Lernrückstand mitgenommen haben, sollen dadurch aufgefangen werden. Die Lernbrücken werden von ausgebildetem Lehrpersonal geleitet und konzentrieren sich auf die Kernfächer Deutsch und Mathematik. Das Förderangebot kostet das Kultusministerium nach eigenen Angaben Ressourcen im Wert von rund 13 Millionen Euro. (lesa)