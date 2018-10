Die Ankündigung, dass der Bau der L 597 mit der neuen Neckarbrücke 2019 tatsächlich beginnen soll, wurde in Edingen-Neckarhausen nicht nur positiv aufgenommen. Viele befürchten mehr Verkehr und Lärm. Das weiß auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Uli Sckerl und lädt daher mit der Offenen Grünen Liste am Freitag, 8. Dezember, von 19 Uhr an zu einer Bürgersprechstunde in die Viktoria-Gaststätte ein. Sckerl stehe für alle Fragen rund um den Straßenbau und alle sonstigen Anliegen der Bürger zur Verfügung, heißt es in einer Pressemeldung. (nip)