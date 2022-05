> Professor Friedrich von Borries (1974) ist Architekt, lehrt seit 2009 Designtheorie an der Hochschule für bildende Künste, Hamburg. Er forschte unter anderem an der Stiftung Bauhaus Dessau, der Technischen Hochschule Zürich, am Massachusetts Institute of Technology, war Mitglied der Jungen Akademie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie für Naturforscher Leopoldina (2007 bis 2012) sowie Generalkommissar für den Deutschen Beitrag auf der XI. Architekturbiennale (2008) in Venedig. Sein Buch "Fest der Folgenlosigkeit" erschien 2021 beim Suhrkamp-Verlag.

Eine auch prominent besetzte Jury hat > Alexander Estis zum Stadtschreiber gewählt, es gab dafür auch sehr hochqualifizierte Bewerbungen. Estis übt dieses "Amt" zurzeit noch in Köln aus. Er wurde 1986 in einer jüdischen Künstlerfamilie in Moskau geboren, hier erhielt er seine Ausbildung an Kunstschulen und bei Moskauer Künstlern. 1996 siedelte er mit seinen Eltern nach Hamburg über. Nach Abschluss des Studiums in deutscher und lateinischer Philologie arbeitete er als Dozent für deutsche Sprache und Literatur an verschiedenen Universitäten in Deutschland und der Schweiz, wo er seit 2016 als freier Autor lebt. (bfk)