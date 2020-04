> Das Kreisaltenheim in der Strahlenberger Straße steht seit zehn Jahren leer – und verkam immer mehr. Die Bewohner waren in das 2010 neu erbaute Seniorenheim Erlbrunner Höhe in Wilhelmsfeld gezogen. Der Rhein-Neckar-Kreis als Eigentümer dachte lange darüber nach, ob er die Immobilie selbst nutzen wollte. Während der Flüchtlingskrise 2015 gab es Gerüchte, dass hier eine Asylbewerberunterkunft eingerichtet werden sollte, weil das Gebäude auf einmal gereinigt wurde; der Kreis verneinte diese Pläne und verkaufte das Areal an einen Investor, zunächst FWD Hausbau (Erbauer der Erlbrunner Höhe), nun gehört es Conceptaplan. Beide Dossenheimer Firmen gehören zusammen und entwickelten in Schriesheim 2007 das "Solaris"-Quartier entwickelt. Bereits im Kommunalwahlkampf 2014 war das das Gebäude zum Thema geworden: Die SPD wollte, dass die Stadt das Areal kauft, um dort eine Wohnbebauung samt Mehrgenerationenhaus zu ermöglichen, während der FDP ein Gründerzentrum für junge IT-Unternehmen vorschwebte. hö