Nachdem die Landesregierung zum 30. Juni die Vorgaben für Besuche in Krankenhäusern gelockert hat, hat das Krankenhaus Hardheim die neuen Freiräume genutzt und die Regeln für Patientenbesuche umgehend gelockert. Seither ist der Patientenbesuch täglich von 14.30 bis 18 Uhr möglich. Pro Patient ist pro Tag grundsätzlich der Besuch durch eine (nicht geimpfte) Person gestattet. Geimpfte und genesene Personen werden bei dieser Einschränkung nicht mitgerechnet. Es dürfen im Ergebnis aber maximal zwei Personen gleichzeitig zu einem Patienten, da weiterhin der Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden muss. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass sich Besucher vor dem Weg zum Krankenhaus telefonisch mit dem Patienten abstimmen. An der Pforte des Krankenhauses müssen sich alle Besucher registrieren und eine Selbstauskunft rund um das Thema Corona abgeben. Solange die Inzidenz im Landkreis unter einem Wert von 10 liegt, brauchen die Besucher keinen negativen Corona-Schnelltest mehr nachweisen. Das Krankenhauspersonal behält sich aber vor, von Besuchern in Zweifelsfällen einen Corona-Schnelltest zu fordern. Die Maskenpflicht gilt weiter für alle Besucher ab sechs Jahren. adb