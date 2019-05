Annette Steininger zur Hirschberger Gemeinderatswahl

Im Gemeinderat wird sich der Wind etwas drehen. Denn mit der Grünen Liste Hirschberg und ihren nun fünf Sitzen bekommen unter anderem die Freien Wähler ein bisschen mehr Gegenwind zu spüren. Dass jetzt ein kommunalpolitischer Sturm ausbricht, der alles durcheinanderwirbelt, ist gleichwohl nicht zu erwarten. Denn das bürgerliche Lager, zählt man Freie Wähler, CDU und FDP zusammen, hat mit elf Sitzen immer noch die Mehrheit. SPD und Grüne Liste können nur mit sieben dagegenhalten.

Dass die Grünen in Hirschberg bei der Wahl gewonnen haben, mag zum einen am bundesweiten Trend liegen, aber sicher auch an einem engagierten und ideenreichen Wahlkampf. Vor diesem Hintergrund hätte aber auch die SPD einen Sitz mehr verdient gehabt. Fraktionsvorsitzender Thomas Scholz wird mit seiner klugen und besonnen Art im Gremium fehlen.

Aber: Es kommt durch gleich vier neue Gemeinderäte frischer Wind rein. Auch dass der Altersdurchschnitt durch eine 20-Jährige und einen 30-Jährigen nun gesenkt wird, sollte neue Perspektiven eröffnen. Nicht zuletzt durch einen neuen Bürgermeister wird ab Juli ein anderer Wind wehen.