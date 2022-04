Lasst die Bürger entscheiden!

Kommentar von Falk-Stéphane Dezort zur Reaktivierung der Krebsbachtalbahn

Kommt sie oder kommt sie nicht? Darüber gab es am Dienstagabend in der Mühltalhalle keine Entscheidung. Aber die Bürgerversammlung war sicherlich eines: richtungsweisend. Mit einem Applaus-O-Meter hätte man die deutlich hörbare Zustimmung zu den Redebeiträgen, die sich für die Reaktivierung aussprachen, auch datentechnisch festhalten können. Schon bei der RNZ-Umfrage sprachen sich von mehr als 26.000 Teilnehmern 58 Prozent für das Vorhaben aus. Doch im Bad Rappenauer Gemeinderat ist die Gewichtung offenbar eine andere. Alles spricht von einer Mobilitätswende und der Stärkung des ÖPNV – aber nicht vor der eigenen Haustüre. Wie aus Gremiumskreisen zu erfahren ist, gibt es bei mehreren Parteien keinen Konsens. Zudem ist offen, ob nicht der eine oder andere gewählte Volksvertreter bei dieser weitreichenden Entscheidung zu dieser einmaligen Chance – noch nie waren die politischen Voraussetzungen so gut – nicht das eigene über das Allgemein-Interesse stellt. Die Bürger – vor allem die Einwohner in Obergimpern und Babstadt – sollten am besten wissen, was sie wollen. Daher: Lasst die Bürger entscheiden!