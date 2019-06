hö. Egal, ob die Stadt Heidelberg in Sachen Kohlhof in Berufung geht: Es wird teuer. Jetzt verfügte das Gericht, dass sie die Kosten des Verfahrens - also die des Gerichts und der Anwälte - zu tragen habe. Wie viel das ist, das wusste ein Stadtsprecher gestern noch nicht, er wartet noch auf das Schreiben des Landgerichts. Aber billig wird das nicht, vielleicht einige Zehntausend Euro. Noch teurer wäre allerdings ein Rückkauf. Für die Stadt ist der Kaufpreis des Jahres 1997 gültig, als die Vorbesitzer die Immobilie von der Stadt erwarben. Hofbauers geben an, sie hätten 18 Jahre später ein marodes Anwesen gekauft. Und so bietet die Stadt nach RNZ-Informationen 600 000 Euro, der Schätzwert liegt aber bei rund zwei Millionen. Zum Prozessauftakt 2017 hatte Richterin Andrea Großmann eine Summe von "einer Million Euro oder deutlich mehr" genannt.