Name: Klaus Welzel

Geboren am 6. Mai 1961 in Mannheim, aufgewachsen in Weinheim.

Familie: Vater Karl Welzel war Unternehmer, die Familie hatte ein Möbelfabrik in Birkenau. Mutter Inge war Sekretärin. Klaus hat einen drei Jahre älteren Bruder, Fred.

Ausbildung: Nach dem Abitur auf der Gesamtschule in Weinheim Studium der Politik und Germanistik in Freiburg, Berlin, Mannheim. Neben dem Studium arbeitet er als Statist beim Film und als Freier Mitarbeiter bei zahlreichen Zeitungen. Promotion in Germanistik in Mannheim bei Professor Jochen Hörisch mit der Note Magna cum laude.Thema: "Utopieverlust. Die deutsche Einheit im Spiegel ostdeutscher Autoren".

Bei der RNZ ist Dr. Klaus Welzel seit dem 1. August 1986.

Privat: Welzel ist verheiratet, lebt mit seiner Patchwork-Familie mit zwei erwachsenen Kindern in Heidelberg.