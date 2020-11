> Klaus Staeck ist am 28. Februar 1938 geboren und in Bitterfeld aufgewachsen. Direkt nach dem Abitur 1956 ging er nach Heidelberg. Schon während seines Jurastudiums fertigte er 1960 erste Postkarten und Plakate für studentische Gruppen und hatte seine erste Ausstellung im Haus Buhl. Im gleichen Jahr trat er in die SPD ein. 1967 gründete er die Edition Tangente (heute: Staeck), ein Jahr später arbeitete er erstmals mit Joseph Beuys zusammen. Ab den 70er Jahren sorgte er mit politischen Aktionen und Plakaten für Aufsehen. Sein Plakat "Deutsche Arbeiter! Die SPD will Euch Eure Villen im Tessin wegnehmen" sorgt für den ersten Prozess, in den ihn die CDU verwickelt. Bis heute wurde 41 mal erfolglos versucht, eines der Staeck-Motive verbieten zu lassen.

Am 30. März 1976 kommt es zum "Bonner Bildersturm", als CDU-Abgeordnete bei einer Staeck-Ausstellung in der Parlamentarischen Gesellschaft Poster von den Wänden reißen. 1979 gründet Staeck die "Aktion für mehr Demokratie". Es folgen etliche Ausstellungen, Lehraufträge und Auszeichnungen. Von 2006 bis 2015 war Staeck Präsident der Akademie der Künste. hob