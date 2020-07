Lohrbacher Ortsvorsteher Norbert Schneider im Gespräch

Wie geht es weiter mit dem evangelischen Kindergarten in Lohrbach? Der Ortschaftsrat befasste sich jüngst mit dieser Frage. Am Ende sprach das Gremium die Empfehlung aus, den evangelischen Kindergarten an die Grundschule zu verlagern. Über die Gründe und Bedeutung des Projekts äußert sich Ortsvorsteher Norbert Schneider im RNZ-Gespräch.

Über 50 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der jüngsten Ortschaftsratssitzung teil. Überraschte Sie dieses große Interesse?

Diese große Resonanz hat mich sehr gefreut und zeigt deutlich: Unsere Bürgerinnen und Bürger wollen wissen, wie es bei diesem Zukunftsprojekt Lohrbachs weitergehen wird. Wir haben deshalb die Sitzung unterbrochen, damit sie sich auch zu Wort melden und ihre Meinung äußern konnten. Schließlich geht es um die Weiterentwicklung unseres Stadtteils. Deshalb habe ich auch in der Vergangenheit regelmäßig alle Gruppen eingebunden.

Warum hat der Ortschaftsrat für den Kindergarten den Grundschulstandort empfohlen?

Im Grunde sind es zwei Hauptgründe, welche die Mehrheit dazu bewogen haben: Einerseits erhält Lohrbach damit einen Ein- und Anbau eines neuen Kindergartens, andererseits wird unsere Grundschule komplett saniert. Seit vielen Jahren meldet der Ortschaftsrat immer wieder Finanzmittel bei der Stadt an, um das Schulgebäude zu erneuern. Ein Beispiel möchte ich nennen, das die Dringlichkeit unterstreicht: Die Fenster sind noch aus den 1960er-Jahren und müssen erneuert werden. Mit dem dann entstehenden Kinderhaus hätten wir unter einem Dach einen modernen Kindergarten und eine sanierte Grundschule. Und das Kinderhaus stärkt nicht nur Lohrbach, sondern auch Sattelbach und Reichenbuch. Denn auch aus diesen beiden Stadtteilen besuchen eben Kinder unsere Grundschule.

Das aktuelle Kindergartengebäude wäre dann in Zukunft verwaist. Gibt es hierzu schon Überlegungen?

Das Grundstück steht im Eigentum der evangelischen Kirche. Experten sagen uns aber, dass das Kindergartengebäude abgerissen werden müsste. Für Lohrbach biete das mitten im Ort befindliche Areal großes Entwicklungspotenzial. Aus Gesprächen weiß ich von Interessenten, die dort ein Seniorenwohnheim errichten wollen.