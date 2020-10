> Die Erhöhung der Kindergartenbeiträge, die vom Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde, sorgte bei den Eltern wenig überraschend für große Empörung. Ab dem 1. September 2021 sollen die Beiträge zunächst um zehn und in zwei weiteren Stufen um insgesamt 30 Prozent erhöht werden. Um dies besser einordnen zu können, hilft es, einen Blick in andere Gemeinden in der Nachbarschaft Meckesheims zu werfen. In Meckesheim zahlen Eltern aktuell 110 Euro für eine Betreuung ihrer über dreijährigen Kinder (Ü 3) in den verlängerten Öffnungszeiten (VÖ), Familien mit zwei Kindern zahlen je 75 Euro. In der Ganztagesbetreuung (GT) sind es 290 Euro (mit zwei Kindern: 250 Euro). Für unter Dreijährige (U 3) sind es bei den verlängerten Öffnungszeiten 170 Euro (120). Eine Ganztagesbetreuung für unter Dreijährige gibt es in Meckesheim nicht. In Eschelbronn schlüsseln sich die Beiträge wie folgt auf: VÖ für Ü 3: 150 Euro (110); GT für Ü 3: 170 Euro (120); VÖ für U 3: 220 Euro (150). In Mauer: VÖ für Ü 3: 170 Euro (130); GT für Ü 3: 305 Euro (230). Eine U 3-Betreuung gibt es in Mauer derzeit nicht. In Spechbach: VÖ für Ü 3: 163 Euro (122); GT für Ü 3: 210 Euro (157); VÖ für U 3: 384 Euro (284). In Lobbach: VÖ für Ü 3: 170 Euro (133); GT für Ü 3: 334 Euro (267); VÖ für U 3: 334 Euro (267). lew