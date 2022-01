> Das Karlstorkino im Kulturhaus Karlstorbahnhof in der Altstadt hat 90 Sitzplätze und bietet in regulären Jahren rund 700 Vorführungen an. Per Beschluss des Gemeinderats vom 14. Dezember 2017 zieht das Kulturhaus mit all seinen Sparten in die ehemalige Kutschenhalle in den Campbell Barracks in der Südstadt – also auch mit dem Kino. Mit dem Spatenstich am 4. November hat offiziell der Bau des neuen Karlstorbahnhofs begonnen. Im Sommer 2022 soll voraussichtlich der Umzug stattfinden. Am neuen Standort hat die vielfach ausgezeichnete Kulturinstitution flexiblere und erweiterte Möglichkeiten für ihr Programm, das mit Konzerten, Theater, Kino, Kabarett, Comedy, Clubkultur und Literatur jedes Jahr über 100.000 Besucher anzieht. Das dann ehemalige Gebäude ist denkmalgeschützt und wurde zwischen 1936 und 1938 von Walter Lay errichtet. Mit der Nachnutzung beschäftigt sich derzeit verwaltungsintern ein eigens eingerichtetes Gremium. ani