> In Kleingemünd ist es zuletzt bereits zu zwei beschädigten Kanälen und anschließenden Straßensperrungen gekommen. Im vergangenen August musste die Bundesstraße B37 an der Einmündung der Uferstraße nur unweit des nun beschädigten Kanals in Fahrtrichtung Neckarsteinach gesperrt werden. In der Uferstraße hatte sich nämlich das Pflaster um einige Zentimeter gesenkt. Die Ursache: An einem defekten Kanalschacht kam es nach starken Regenfällen zu einer Unterspülung – so wie jetzt beim aktuellen Fall.

Erst in der vergangenen Woche musste die Peter-Schnellbach-Straße in Kleingemünd voll gesperrt werden – sogar auch für Fußgänger und Radfahrer. Ein Anwohner hatte auf seinem Grundstück auf eigene Faust mit einem Bagger nach einem defekten Abwasserrohr gegraben – und dabei den städtischen Gehweg zum Einsturz gebracht. Ein Gutachter schloss daraufhin nicht aus, dass die Straße "nachrutschen" könnte. cm