Fünfeinhalb Jahre Kämmerer in Rauenberg, zehneinhalb Jahre Bürgermeister in Hirschberg: Das sind die beruflichen Eckdaten von Manuel Just (39). Geboren wurde er am 23. August 1978 in Heidelberg, Kindheit und Jugend verlebte in Ketsch. Von dort aus ging es Schritt für Schritt bergauf.

1995 legte er die Mittlere Reife ab, 1997 folgte die Fachhochschulreife - und von 1998 bis 2002 das Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Vor dem Studium hatte er seinen Zivildienst in einer Werkstatt für behinderte Menschen absolviert.

Nach dem Abschluss "Diplom-Verwaltungswirt" war Just zunächst in Rauenberg tätig, ehe er sich 2007 in Hirschberg durchsetzte. Als Hobbys gibt er Reisen, Wandern, Joggen und Kochen an. Bereits als Jugendlicher und junger Erwachsener hatte er sich als Kunstturntrainer und Jugendwart bei der TSG Ketsch engagiert. Just ist verheiratet, er hat eine Tochter und einen Sohn. web