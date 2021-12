> Frauenquote: Diese liegt mit rund 14 Prozent auf einem sehr geringen Niveau, wie Henning Witzel, der Leiter des Hauptstadtbüros des "Netzwerks Junge Bürgermeister*innen" erklärt.

> Hauptamtlich oder ehrenamtlich: In manchen Bundesländern gibt es ehrenamtliche und hauptamtliche Bürgermeister. In Baden-Württemberg sind Bürgermeister einer Stadt oder einer Gemeinde, die weniger als 2000 Einwohner haben, in der Regel ehrenamtlich.

> Jüngster Bürgermeister: Aktuell heißt Deutschlands jüngster hauptamtlicher Bürgermeister Henning Evers. Der 25-Jährige ist seit November der Rathauschef in Hankensbüttel, einer Gemeinde im niedersächsischen Landkreis Gifhorn.

> Altersgrenzen: In einigen Bundesländern kann man bereits mit 18 Jahren Bürgermeister werden. In Baden-Württemberg muss man zwischen 25 und 68 Jahre alt sein. ahn