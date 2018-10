Die erste Jugendherberge in Baden-Württemberg öffnete 1922 in der mittelalterlichen Burg Wildenstein bei Leibertingen (Kreis Sigmaringen). Dort wurden gerade 5,4 Millionen Euro für die Modernisierung ausgegeben. Die größte "Juhe" im Südwesten hat 447 Betten und steht in Heidelberg. Mit 65 Prozent hat das Haus in Stuttgart (309 Betten) aktuell die höchste Auslastung. (hgf)