> Die Josefine und Eduard von Portheim-Stiftung für Wissenschaft und Kunst wurde 1919 vom Kristallographen Victor Goldschmidt ins Leben gerufen. Benannt ist sie nach Victor Goldschmidts Mutter und Leontine Goldschmidts Vater – Josefine und Eduard von Portheim waren Geschwister. Das Ehepaar Goldschmidt brachte seine privaten Sammlungen an europäischer und außereuropäischer Kunst und Ethnographica in die Stiftung ein, auf denen das heutige Völkerkundemuseum in der Hauptstraße 235 aufbaut.

Im Jahr 2016 brach ein langwieriger Streit im heutigen Kuratorium der Stiftung aus. Es ging um eine bessere finanzielle Ausstattung des Museums, letztlich aber auch um Personalia. Der Streit gipfelte 2018 in der Abberufung des bis dahin Vorsitzenden Peter Koepff, Kulturbürgermeister Joachim Gerner schied aus dem Gremium aus, heute hat Oberbürgermeister Eckart Würzner den Vorsitz. Neu gewählt wurden im Mai 2018 außerdem Theresia Bauer, Paul Kirchhof, Caterina Maderna, Axel Michaels und Isabel Pfeiffer-Poensgen. ani