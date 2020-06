> John Ehret wurde 1971 in Karlsruhe geboren. Über seinen leiblichen Vater weiß er nur, dass er als US-amerikanischer Soldat in Karlsruhe stationiert war. Weil seine Mutter schwer krank wurde, kam Ehret im Alter von zwei Jahren in ein Kinderheim. Mit sechs Jahren wurde er vom Mauermer Ehepaar Gertrud und Helmut Ehret adoptiert. Dort wuchs er mit einem vier Jahre älteren, nicht leiblichen Bruder auf, der ebenfalls adoptiert war. Nach dem Abitur am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg begann Ehret 1993 eine Ausbildung beim Bundeskriminalamt (BKA), die er 1996 abschloss. Beim BKA arbeitete er zunächst im Bereich "Organisierte und allgemeine Kriminalität", ehe er 1998 zum Personenschutz wechselte. Dort wurde er ab 1999 im Bereich "Staatsbesuche" in Berlin eingesetzt. 2002 ging er in die Abteilung "Staatsschutz", wo er auch auf verschiedene Auslandsmissionen ging. Im Rahmen internationaler Polizeiarbeit für Vereinte Nationen (UN) und Europäische Union (EU) wurde er in Afghanistan, Libanon sowie Bosnien und Herzegowina eingesetzt. Vom Polizeidienst wechselte Ehret nach gewonnener Bürgermeisterwahl 2012 ins Mauermer Rathaus. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. luw