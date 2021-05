"Jenke. Crime." ist eine neue True-Crime-Reihe, die ab diesen Monat immer dienstags ab 20.15 Uhr (bis 22.15 Uhr) auf Pro 7 ausgestrahlt wird. Namensgeber und Moderator ist der Enthüllungsjournalist Jenke von Wilmsdorff.

Ihm geht es in der neuen Reihe nach eigenen Aussagen nicht nur darum, die Straftat zu schildern, er möchte auch (bereits abgeurteilte oder mutmaßliche) Verbrecher mit ihren Opfern und den Schauplätzen ihrer kriminellen Vergehen konfrontieren.

Jenke von Wilmsdorff: "Kein Mensch ist nur böse, niemand ausschließlich gut. Warum wird man zum Täter? Wie glaubhaft ist der Reuige? Ist der Knast die beste Berufsschule? All das möchte ich herausfinden, in Gesprächen mit Kriminologen, Psychologen, Opfern und den Tätern an einem Tisch."