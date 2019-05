Auch das Iqbal-Ufer wird schöner

Es gehört zu den Neckarorten der ersten Stunde: das Iqbal-Ufer in Bergheim, direkt gegenüber der naturgeschützten Neckarinsel. Seit 2016, als der Verein "Neckarorte" seine ersten vier Aktionen am Ufer startete, stehen dort nun Paletten zum Sitzen, ein riesiger Lichtkegel und einige Container am Ufer - im Sommer wird die neu gestaltete Anlage rege genutzt von Spaziergängern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen.

Jetzt war es an der Zeit, die in die Jahre gekommenen Paletten auszutauschen. "Die neuen sollen nächste Woche geliefert werden", berichtet Thorsten Erl, Mitglied im Verein und dort unter anderem verantwortlich für das Bergheimer Iqbal-Ufer. Doch das ist nicht alles: Die Neckarortler haben die Gunst der Stunde genutzt und weitere Neuerungen am Iqbal-Ufer eingeführt: Das Gestrüpp wurde zurückgeschnitten, neuer Rasen eingesät und außerdem gibt es zwei neue Container, die der Verein "FormAD" zur Verfügung gestellt hat. Die stehen nun auf der Wiese zur Straße hin, sodass der Verkehrslärm ein wenig gedämmt werden und man in Ruhe auf der bald neuen Palettenanlage sitzen kann. Und: "In den Containern können auch temporäre Ausstellungen realisiert werden", meint Erl. Interessierte Künstler seien immer willkommen.

Außerdem habe auch das städtische Umweltamt Interesse bekundet: "Eventuell wird es eine Kooperation geben. Man könnte Schulungen abhalten oder auch Schulklassen empfangen." Die könnten dort etwas über den Neckar, die Biotope und Naturschutz lernen. Von der neu angelegten Treppe aus könne man auch Wasserproben entnehmen, meint Erl.