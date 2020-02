> Ingrid Wolschin (65) wuchs in Bremerhaven auf. Mit Zahlen ist sie groß geworden: Ihr Vater betrieb einen Textilgroßhandel. Nachdem sie in Bremerhaven die Höhere Handelsschule besuchte, studierte sie Sozialwissenschaften in Bremen. Nach dem Studium zog es sie in den Odenwald, wo Wolschin ein Tagungshaus in Neckargerach aus der Insolvenz führte. Danach machte sie eine Umschulung zur Umweltinformatikerin und übernahm in Saarbrücken ein Projekt, das benachteiligte und langzeitarbeitslose Frauen wieder in das Berufsleben eingliedern sollte.

In Heidelberg fand sie im Jahr 1995 ihre neue Heimat, "wegen der Nähe zum Odenwald, weil man hier in fünf Minuten im Wald und im Grünen ist", sagt Wolschin. Die 65-Jährige ist leidenschaftliche Reiterin, besaß bis vor zehn Jahren selbst zwei Pferde. Heute hat sie eine Reitbeteiligung bei einer Freundin. Außerdem liebt Ingrid Wolschin die Berge ("Lieber als das Wasser"), fährt Fahrrad und Mountainbike, geht wandern und laufen. Täglich fuhr sie von Handschuhsheim mit dem Rad zur Arbeit – auch im Winter. (ani)