> Wirksam und gut verträglich: Der zugelassene Impfstoff von Biontech gilt als wirksam und gut verträglich. Nebenwirkungen sind laut RKI selten, Impfreaktionen sind dagegen zu erwarten. In den klinischen Phase-III-Studien traten bei zahlreichen Probanden Schmerzen an der Einstichstelle auf. In konkreten Zahlen heißt das: bei 66 bis 83 Prozent der Studienteilnehmer. Viele beklagten Müdigkeit und Kopfschmerzen, Schüttelfrost oder Muskelschmerzen. Elf Prozent der Älteren und 16 Prozent der Jüngeren entwickelten zudem Fieber.

> Das Immunsystem übt: Solche Reaktionen zeigen, dass der Körper die Information über den Krankheitserreger, gegen den die Impfung wirken soll, verarbeitet. Das Immunsystem reagiert genau richtig (nämlich mit Abwehr) und übt so "für den Ernstfall". Der Körper reagiert auf einen mRNA-Impfstoff, indem er Proteine herstellt, auf die das Immunsystem wiederum mit der Bildung von Antikörpern antwortet. Daraus resultiert der Schutz vor dem eigentlichen Virus.

> Keinen Einfluss auf Gene: mRNA-Impfstoffe werden nicht in DNA umgebaut und haben keinen Einfluss auf Gene. Wenn die mRNA in die Zellen gelangt, wird sie zudem sehr schnell wieder abgebaut.

> Kosten-Nutzen-Abwägung: Das Risiko, Schäden durch die Erkrankung davonzutragen, ist laut RKI viel höher als durch die Impfung.