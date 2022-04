> Die Internationale Bauausstellung Heidelberg (IBA) endet nach zehn Jahren mit ihrer Abschlusspräsentation. Ihr Ziel unter dem Motto "Wissen schafft Stadt" war es, städtebauliche und architektonische Projekte für die Wissensgesellschaft von morgen zu initiieren, zu beraten und zu begleiten.

> 23 IBA-Projekte gibt es, drei davon in Mannheim. Von den 20 Heidelberger Projekten sind neun fertig, elf noch in der Planungs- oder Entstehungsphase. Die IBA hat den Masterplan für Patrick-Henry-Village erarbeitet, aber etwa auch den Bau des Studierendenwohnheims Collegium Academicum, und das Projekt einer Muslimischen Akademie begleitet.

> Das IBA-Finale startet am Freitag, 29. April, mit einer Auftaktkonferenz in der Kirche St. Michael (Südstadt). Die Ausstellung mit der Präsentation der Ergebnisse im neuen Karlstorbahnhof in der Südstadt, Marlene-Dietrich-Platz 3, wird am Freitag um 18.30 Uhr eröffnet und ist bis 26. Juni zu sehen (Dienstag bis Freitag, 15 bis 20 Uhr; Wochenende 12 bis 18 Uhr). Das Begleitprogramm zum IBA-Finale geht bis in den Juli. Alle Termine unter: iba.heidelberg.de/de/veranstaltungen.