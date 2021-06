> Die BürgerEnergieGenossenschaft Kraichgau eG (BEG) hat ihre Anfänge im Jahr 2010 in Adersbach, einem Ortsteil von Sinsheim. Laut Angaben der BEG sollte das Dorf ein Vorzeigemodell für den Einsatz erneuerbarer Energien werden. Daraus resultierte die Gründung der BürgerEnergieGenossenschaft Adersbach mit dem Ziel, zu 100 Prozent regenerative Energien auf der Basis einer breiten Beteiligung der regionalen Bevölkerung zu erzeugen und zu vertreiben. Zuerst setzte die Genossenschaft, die 2019 umbenannt wurde, auf klassische Photovoltaik-Anlagen auf Dächern und die Einspeisung des Stroms in die Netze nach dem Erneuerbare Energien Gesetz. 2013 kam die Windkraft hinzu, und das Projekt "Nahwärmenetz Adersbach" wurde initiiert. Ein Jahr später war die Einführung des "Kraichgauer Bürgerstroms" ein Meilenstein der BEG, die sich im Jahr 2015 am Bau einer drei Millionen Euro teuren und drei Megawatt leistenden Solaranlage auf einer stillgelegten Erddeponie an der A 6 bei Kirchardt beteiligte. Derzeit hat die BEG nach Angaben von Vorstandsmitglied Florian Oeß rund 320 Mitglieder. cab