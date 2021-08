Hüller Hille - die Chronik

Gründungsjahr: 1947 als Maschinenfabrik Diedesheim / 2019 als Hüller Hille GmbH

Mitarbeiter: 180

Ausbildungsplätze: aktuell 20, davon zehn Mechatroniker, fünf Industriemechaniker, drei DHBW-Studenten (Studiengänge: Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen) und zwei Industriekauffrauen

Produktionsfläche: 14.000 m2

aktive Maschinen im Feld: 5530, davon 65 Prozent bei Kunden in Deutschland, 20 % in Europa, 10 % in Asien und 5 % in Amerika

Webseite: www.hueller-hille.com