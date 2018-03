Das Hotel "Kredell" in der Hauptstraße 62 in Neckargemünd wurde im Jahr 1898 von Karl Kredell eröffnet. Das Hauptgebäude ist jedoch schon älter, es wurde vor etwa 200 Jahren errichtet. Hier hatte Kredells Vater Albrecht ein Eisenwarengeschäft betrieben. Karl Kredell starb bereits im Jahr 1905, vier Jahre später ging das Anwesen in den Besitz der Familie Heinrich Ludwig über. Im Jahr 1956 kaufte Detlev Kleschewski mit seiner Frau Hannelore das heute unter Denkmalschutz stehende Hotel. Die Familie Kleschewski erweiterte das Hotel in den Jahren 1956 und 1962 in zwei Schritten. Detlev Kleschewski stammte aus Hannover und hatte im berühmten Berliner Hotel Adlon Koch gelernt. Als die Familie in Neckargemünd anfing, war Tochter Heike neun Jahre alt. Noch heute erinnert sich Heike Hogan gut an die Diskothek im Gewölbekeller unter dem Hotel - der sogenannte "Hexenkeller", der damals die Massen anlockte. Vor etwa 20 Jahren übertrug Mutter Hannelore ihrer Tochter Heike Hogan die Leitung des Hotels. Bis zu ihrem Tod vor zwei Jahren war sie aber noch täglich im Hotel anzutreffen. "Das Hotel war ihr Leben", sagt Heike Hogan. cm