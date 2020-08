> Der Verein "Kraichgau-Hospiz" hat bereits konkrete Pläne, um auf dem Gelände der Sinsheimer GRN-Klinik ein stationäres Hospiz zu bauen. Allerdings fehlt dafür noch viel Geld. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann Geld an den Förderverein Kraichgau-Hospiz an der Elsenz spenden: Volksbank Kraichgau, IBAN: DE61.6729.2200.0044 5530 07 oder Sparkasse Kraichgau, IBAN: DE57.6635.0036.0007 1282 01. Ansprechpartnerin ist Ruth Schildhauer, erreichbar per E-Mail unter foerder-hospiz@meduco.de. Ansprechpartner des Vereins "Kraichgau-Hospiz" sind die Vorsitzende Gertrud Schreiter sowie die Koordination Iris Thorn-Sickmüller, Telefon 0176 / 43215490, E-Mail: info@kraichgau-hospiz.de, www.kraichgau-hospiz.de