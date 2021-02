Endlich auf Torjagd

Andrej Kramaric kann in dieser Spielzeit der TSG viel zu selten helfen. Erst infizierte sich der Kroate im Oktober nach einer Länderspielreise mit Corona, jetzt hat es ihn am Sprunggelenk erwischt. Doch Ihlas Bebou (Foto: APF) und Munas Dabbur tun ihr Bestes, den Ausfall des Vizeweltmeisters zu kompensieren. Dabbur ist in der Europa League drittbester Torschütze, Bebou kann seine enorme Geschwindigkeit endlich auch in Treffer ummünzen. Beide sorgten dafür, dass 1899 gegen Werder früh drei Punkte sicher hatte. Kramaric kam dann doch nach etwas mehr als einer Stunde aufs Feld und hatte flugs das 4:0 auf dem Fuß. Das klappte diesmal nicht, aber mit Bebou, Dabbur und dem Vizeweltmeister verfügt Hoeneß über exzellente Angriffskräfte. Ganz zu Schweigen von Christoph Baumgartner. Da blickte sein Kollege Florian Kohfeldt nur neidisch drein. Doch vielleicht wechselt der ja nach Gladbach – und kann dort mit Offensivspielern arbeiten, die ein ganz anders Kaliber als seine Bremer haben. (awi)