Hoffenheimer Lieblingsgegner?

Gegen kaum eine Mannschaft spielt die TSG so gerne wie gegen den BVB. Bereits mehrfach gelangen gegen Schwarz-Gelb wichtige Erfolge. Etwa 2013, als man am 34. Spieltag mit einem 2:1 in Dortmund dem Abstieg entging. Oder 2018, als der 3:1-Heimsieg den Sprung in die Champions League sicherte. Vom jüngsten 4:0 im Ruhrpott Ende Juni ganz zu schweigen. Seit 2017 hat "Hoffe" gegen Dortmund nicht mehr verloren. Mit einem Sieg an diesem Samstag würde die TSG sogar in der Gesamtbilanz gleichziehen. Aktuell stehen sieben Siege bei neun Remis und acht Niederlagen zu Buche.

Dortmunder Defensivstärke

Erst 20 gegnerische Torschüsse ließ die Borussia in dieser Saison zu. Weniger als alle anderen Ligarivalen. Auch die wenigsten Zweikämpfe musste der BVB bislang bestreiten und beging die wenigsten Fouls. Eine Bessere Zweikampfquote (54 Prozent) hat ebenfalls keiner. nb

So könnten sie beginnen

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Rudy, Grillitsch, Skov - Baumgartner, Samassekou - Dabbur, Belfodil.

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Can - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Sancho, Reyna - Haaland.