Über tausend Fans dabei

In der Frankfurter Commerzbank-Arena werden heute Nachmittag rund 1100 Anhänger die Hoffenheimer Profis unterstützen.

Positive "Hoffe"-Bilanz

In bislang 19 Bundesligapartien konnten die Kraichgauer acht Mal als Sieger vom Feld gehen. Dazu gab es sieben Punkteteilungen bei vier Niederlagen. Auch in Frankfurt durfte die TSG bereits vier Mal jubeln (drei Remis, zwei Niederlagen). Das Hinspiel im vergangenen Oktober in Sinsheim gewannen allerdings die Hessen mit 2:1.

So könnten sie beginnen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Kostic - Rode, de Guzmann - Rebic - Jovic, Haller.

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Brenet, Adams, Posch, Schulz - Amiri, Demirbay, Kramaric - Belfodil, Joelinton, Nelson.

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin).