Einzelkritik

Pentke: Kein Gegentreffer. Was will ein Torwart in seinem erst zweiten Bundesliga-Spiel mehr?

Hübner: Kein Gegentor. Also ein befriedigend für den Innenverteidiger mit der Kapitänsrolle.

Akpoguma: Grundsolide. Das reichte für Werders weitgehend harmlose Angreifer.

Posch: Siehe Akpoguma.

Kaderabek: Nicht wirklich stark. War beim 0:1 mittendrin, bekam das Tor aber nicht zugesprochen. Für den Tschechen zu verschmerzen.

Zuber: Der Schweizer konnte seine Einsatzchance nicht nachhaltig nutzen.

Grillisch: Auch dem Österreicher reichte an diesem Tag eine Durchschnittsleistung, um an alter Wirkungsstätte jubeln zu dürfen.

Rudy: Mit einem fulminanten Distanzknaller. Steigerte sich im Verlauf der Begegnung.

Kramaric: Bei seiner Riesenchance wenig vize-weltmeisterlich. Zum Glück für ihn trafen andere.

Baumgartner: Wurde mit seinem Hackentrick-Treffer zum 0:2 für viel Einsatz belohnt. Ist weiterhin stark im Kommen.

Dabbur: Musste nach einer Stunde wie vorher schon geplant runter. Fast eine Erlösung für ihn.

Adamyan: Durfte sich auch noch als Torschütze feiern lassen. Das freut einen Einwechselspieler.

Bebou: Keine spektakuläre Szene.

Samassékou: Nur ein Kurzeinsatz. (awi)