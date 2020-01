Heimschwach und auswärtsstark

Werder-Fans haben wenig Grund zum Lachen: Sechs Mal gab es im eigenen Stadion zuletzt keinen Sieg, die vergangenen drei Heimspiele gingen verloren. Die TSG fühlt sich in der Fremde wohl, gewann vier der vergangenen fünf Auswärtsspiele.

Trikots getauscht

Leonardo Bittencourt und Kevin Vogt sind aktuell von Hoffenheim an Werder ausgeliehen. Den umgekehrten Weg nahm Mittelfeldstratege Florian Grillitsch: Seit Sommer 2017 spielt der Österreicher inzwischen für "Hoffe", er kam für vier Millionen Euro Ablöse aus Bremen. Das Trikot mit der Raute trug auch Hoffenheims verletzter Ishak Belfodil bereits. In der Spielzeit 2017/18 gelangen dem Algerier in 29 Pflichtspielen sechs Tore.

Gern gesehener Gegner

In den vergangenen acht Bundesliga-Duellen mit Bremen zog "Hoffe" nur einmal den Kürzeren (vier Remis). In der Hinrunde gab es einen 3:2-Sieg in Sinsheim. nb

So könnten sie beginnen

Bremen: Pavlenka - Toprak, Vogt, Langkamp - Bittencourt, Sahin, Friedl - Maximilian Eggestein, Klaassen - Rashica - Sargent.

Hoffenheim: Pentke - Posch, Nordveit, Hübner, Skov - Grillitsch, Geiger, Rudy - Bebou, Dabbur, Kramaric.

Schiedsrichter: Petersen (Stuttgart).