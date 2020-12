Alte Bekannte

Zuletzt war das Duell mit Bayer für die TSG auch immer ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichter. Diesmal wird nur Nadiem Amiri auf seinen Ex-Klub treffen. Denn Kerem Demirbay – wie Amiri seit Sommer 2019 unterm Bayer-Kreuz aktiv – wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Und Kevin Volland, der 2016 von "Hoffe" nach Leverkusen transferiert wurde, ist im Sommer nach Monaco weitergezogen.

Treffsichere Österreicher

Leverkusens Julian Baumgartlinger und "Hoffes" Florian Grillitsch sind bislang eher für defensive Aufgaben zuständig gewesen. Nun haben die beiden Österreicher aber die Lust am Toreschießen entdeckt. Baumgartlinger traf in den letzten vier Spielen zweimal – mehr als zwei Tore erzielte er in einer Saison noch nie. Auch Grillitschs Bestwert sind bislang zwei Treffer. Seinen persönlichen Rekord hat er mit dem Doppelpack am Montag gegen Augsburg, seine ersten Tore nach zuvor 74 Liga-Spielen ohne Erfolg, bereits eingestellt. nb

So könnten sie beginnen

Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger - Wirtz, Amiri - Bailey, Schick, Diaby.

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Nordtveit, Sessegnon - Samassekou - Rudy, Baumgartner - Grillitsch - Kramaric, Bebou.