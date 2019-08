300 Bundesliga-Partien für Baumann

Für Oliver Baumann steht zum Saisonstart ein Jubiläum an. Der 29-jährige Hoffenheimer Torwart bestreitet am Sonntag seine 300. Bundesliga-Partie. Für die TSG hat er bisher 168 Erstliga-Begenungen bestritten, für seinen ehemaligen Verein SC Freiburg waren es 131. In der Rekordliste des Oberhauses steht er damit auf dem 25. Platz. An der Spitze steht Torwart-Titan Oliver Kahn (50, 557 Spiele).

1200 Fans dabei

Nach drei Monaten Sommerpause begleiten 1200 Anhänger die TSG-Mannschaft in die Commerzbank-Arena.

Es sagte ...

"Der Bundesligastart ist immer eine Wundertüte." - Frankfurts Trainer Adi Hütter über das Auftaktspiel.

So könnten sie beginnen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Kohr, Torro - da Costa, Kamada, Kostic - Paciencia, Rebic.

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Hübner - Kaderabek, Zuber - Rudy, Geiger - Grifo - Bebou, Belfodil.

Schiedsrichter: Siebert (Berlin). awi