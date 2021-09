> Auch für den Heilbronner Hafen, derzeit der größte am Neckar und einer der 20 größten Binnenhäfen in Deutschland, bedeutet die Stilllegung des Kohlekraftwerkes einen Strukturwandel. Bisher ist die Steinkohle eines der wichtigsten Umschlaggüter. Mit dem Kohleausstieg fällt dann diese wichtige Einnahmequelle weg. Nach der gemeinsamen Studie "H2Hafen Heilbronn" der Hochschule Heilbronn (HHN) und des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) sollen mit den Akteuren vor Ort auf Anbieter-, Abnehmer- und Transportseite "Umsetzungspfade hin zu einer Wasserstoffwirtschaft" entwickelt werden. Den Umstieg auf den neuen Energieträger Wasserstoff sieht man an der HHN als Chance für den Hafen. Ein Vorteil sei, dass die entsprechenden Akteure bereits lokal ansässig sind. Auf Anfrage dazu heißt es noch: "Akteure in dieser Studie sind potenzielle Produzenten von Wasserstoff, potenzielle Transporteure/Handling-Operateure von Wasserstoff und potenzielle Verbraucher von Wasserstoff. Genaue Namen dürfen wird momentan nicht veröffentlichen." (bfk)