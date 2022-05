Ein Stück Stadiongeschichte: Nach dem Krieg qualifizierte sich der VfR Heilbronn 1951 für die 1. Amateurliga Württemberg und wurde 1956 württembergischer Meister. Dem Aufstieg in die 2. Liga Süd folgten dann aber gleich wieder der Abstieg. 1963 stieg man als Meister erneut in die 2. Liga Süd auf,bis man wieder abstieg und 1969 schließlich zum dritten Mal als Meister in die süddeutsche Regionalliga aufstieg. Damals kamen regelmäßig bis zu 10.000 Zuschauer ins Stadion, knapp 15.000 Menschen sahen in der Saison 1970/71 einen 2:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den damaligen Pokalsieger Kickers Offenbach, im Achtelfinale allerdings schickte Schalke 04 die Heilbronner nach Hause. Bis 1974 spielte der VfR Heilbronn in der Regionalliga Süd. (bfk)