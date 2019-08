Heidi Mohr wurde am 29. Mai 1967 in Weinheim geboren und ist am 7. Februar 2019 in ihrer Geburtsstadt gestorben. Aufgewachsen war sie mit zwei Schwestern und vier Brüdern. Zunächst als Handballerin aktiv, entdeckte sie ihre Leidenschaft für Fußball, als ihre Eltern sie beim SV Unterflockenbach anmeldeten. Ein Jahr später wurde das nur 1,67 Meter große Talent Mittelstürmerin und Torjägerin beim SV Laudenbach.

Als 18-Jährige wurde sie vom damaligen Frauen-Bundestrainer, Gero Bisanz, im Rahmen eines Testspiels der Nationalmannschaft gegen eine Badische Auswahl entdeckt. Es war der Beginn einer beispiellosen Karriere, die nie von einer Gelben oder Roten Karte getrübt wurde. (keke)