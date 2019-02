26. April 2019

> Theater Heidelberg: "Drift" von Ulrike Syha

27. April

> Theater Heidelberg: "Zwischenraum (Istanbul - Heidelberg)" von Zinnure Türe

> Deutsches Theater Berlin: "Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht" von Rosa von Praunheim

28. April

> Staatstheater Nürnberg: "Der Zorn der Wälder" von Alexander Eisenach

> Kollaboration: "Cum-Ex Papers" von Helge Schmidt unter Verwendung des Materials der CumEx-Files

29. April

> Staatstheater Kassel: "Every Heart Is Built Around a Memory" von Markolf Naujoks

> Theater Marie, Aarau: "Frau im Wald" von Julia Haenni

> Schauspiel Köln: "Schnee Weiß (Die Erfindung der alten Leier)" von Elfriede Jelinek

30. April

> Staatstheater Braunschweig: "Ia-son" von Kristo Šagor

> Hessisches Landestheater Marburg: "Diese Mauer fasst sich selbst zusammen ..." von Miroslava Svolikova

1. Mai

> Hans Otto Theater Potsdam: "paradies spielen (abendland. ein abgesang)" von Thomas Köck

> Volkstheater Wien: "Verteidigung der Demokratie" von Christine Eder und Eva Jantschitsch

2. Mai

> Staatsschauspiel Hannover: "Nathan" von Oliver Frljic nach Gotthold Ephraim Lessing

> Schauspielhaus Graz: "Erinnya" von Clemens J. Setz

3. Mai

> Theater an der Parkaue - Junges Staatstheater Berlin: "In dir schläft ein Tier" von Oliver Schmaering

> Kollektiv Henrike Iglesias: "Oh My"

> Münchner Kammerspiele: "No Sex" von Toshiki Okada

4./5. Mai: Gastlandprogramm Türkei